У США бушує снігова буря: 8 жертв, без світла - 3 млн. абонентів

Кількість жертв небувалого для жовтня снігового буревію на сході і північному сході США зросла до восьми чоловік, без світла залишаються близько 3 мільйонів абонентів, передає РІА «Новости» з посиланням на Рейтер.

Раніше повідомлялося про три жертви негоди.

Більшість загиблих потрапили в ДТП, причиною яких стала погана видимість або стовпи ліній електропередач, які впали на проїжджу частину, і дерева, що не витримали тяжкість мокрого снігу.

У зв'язку з погодними умовами губернатори штатів Нью-Джерсі, Нью-Йорка, Коннектикуту і Массачусетсу оголосили раніше режим надзвичайної ситуації.

За даними метеорологів, у деяких регіонах за два дні випало майже 80 сантиметрів опадів, у деяких - до 48. Через негоду постраждали сотні пасажирів авіа- і залізничних перевізників.

Раніше телекомпанія MSNBC повідомляла, що снігопад спричинив на вихідних багатогодинні затримки авіарейсів у Філадельфії, Нью-Йорку і Нью-Арку, скасовано близько тисячі рейсів. На даний момент робота аеропортів поступово відновлюється, а, за даними метеослужб, циклон ущухне протягом кількох годин.