На Жванецького подали до суду
Через несплату комунальних платежів
Тверськой суд Москви розгляне позов компанії "Санраш" до сатирика Михайла Жванецького про стягнення близько 378 тисяч рублів за несплату комунальних платежів, повідомила РІА «Новости» прес-секретар суду Катерина Ілліна.
Ілліна уточнила, що компанія "Санраш" пред`явила до Жванецького позовні вимоги на суму 377,936 тисячі рублів за несплату в період з 2006 року по квітень 2011 року комунальних платежів за надання послуг опалювання, водо- і енергопостачання, а також обслуговування ліфта в будинку в Старопіменовському провулку в Москві, де знаходиться квартира сатирика.
"Санраш" стверджує, що перераховувала за Жванецького гроші на рахунок обслуговуючих підприємств, проте не отримала від нього відшкодування цих коштів.
Співбесідниця агентства уточнила, що суд у понеділок проведе співбесіду за позовом "Санраш" до Жванецького, в ході якої вирішить процесуальні питання і призначить дату розгляду позову по суті.
Агентство поки не має в своєму розпорядженні коментарів Жванецького.