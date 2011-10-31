На Жванецького подали до суду

Тверськой суд Москви розгляне позов компанії "Санраш" до сатирика Михайла Жванецького про стягнення близько 378 тисяч рублів за несплату комунальних платежів, повідомила РІА «Новости» прес-секретар суду Катерина Ілліна.

Ілліна уточнила, що компанія "Санраш" пред`явила до Жванецького позовні вимоги на суму 377,936 тисячі рублів за несплату в період з 2006 року по квітень 2011 року комунальних платежів за надання послуг опалювання, водо- і енергопостачання, а також обслуговування ліфта в будинку в Старопіменовському провулку в Москві, де знаходиться квартира сатирика.

"Санраш" стверджує, що перераховувала за Жванецького гроші на рахунок обслуговуючих підприємств, проте не отримала від нього відшкодування цих коштів.

Співбесідниця агентства уточнила, що суд у понеділок проведе співбесіду за позовом "Санраш" до Жванецького, в ході якої вирішить процесуальні питання і призначить дату розгляду позову по суті.

Агентство поки не має в своєму розпорядженні коментарів Жванецького.