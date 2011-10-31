Оприлюднили рейтинг 25 кращих працедавців

Microsoft зайняла перший рядок у списку 25 найкращих глобальних компаній-роботодавців, який склав інститут Great Place to Work. Рейтинг опублікований журналом Fortune, передає Лєнта.ру.

Укладачі рейтингу зазначили, що Microsoft надає істотну підтримку своїм працівникам, у яких нещодавно народилися діти. Також виробник ПЗ надає працівникам 40 оплачуваних годин на рік, які вони можуть витратити на волонтерство - наприклад, на будівництво притулку для сиріт.

Друге місце - у розробника ІТ-рішень і послуг для бізнес-аналітики SAS, яка поширює безкоштовно освітню програму Curriculum Pathways. Замикає трійку лідерів виробник ПЗ NetApp, керівник якого Том МЕНДОЗА (Tom Mendoza) прагне особисто дякувати співробітникам за роботу на користь компанії.

Четверте місце - у пошукача Google, інженери якого можуть п'яту частину робочого часу проводити, розмірковуючи над новими рішеннями, і при цьому не звітувати про результати. На п'ятому рядку - логістична компанія FedEx, яка нагороджує кур'єрів за ввічливість і привітність (визначається за допомогою онлайн-опитувань клієнтів).

У десятці, куди ввійшли тільки американські компанії, виявилися також розробник мережевого устаткування Cisco, мережа готелів Marriott, McDonald's, виробник товарів для особистої гігієни Kimberly-Clark і виробник побутової хімії SC Johnson.

З неамериканських компаній до рейтингу потрапили лише британський виробник алкоголю Diageo (11-е місце), іспанські телекомунікаційні Telefonica (17-е місце) і Atento (24-е місце) і данський виробник ліків Novo Nordisk (22-е місце).

Great Place to Work обирав для рейтингу компанії, які, щонайменше, п'ять разів вже потрапляли до списків кращих роботодавців, складені цим інститутом. Окрім цього, організації повинні мати штат співробітників не менш як п'ять тисяч чоловік. Причому, 40 відсотків робітників повинні працювати за межами тієї країни, де зареєстрована фірма. При складанні рейтингу враховувалися такі критерії, як розмір заробітної плати, надбавки, різні соціальні вигоди, умови праці. Також чималу роль зіграли опитування співробітників компаній.

Great Place to Work спільно з журналом Fortune щороку публікують також рейтинг ста найкращих роботодавців, до якого включаються тільки американські корпорації. У 2011 році перше місце у цьому списку посіла SAS, Microsoft дістався лише тільки 72-й рядок.