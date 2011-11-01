Китай запустив космічний корабель

У Китаї з космодрому Цзюцюань здійснено запуск безпілотного космічного корабля "Шеньчжоу-8", повідомляє Бі-бі-сі.

Старт ракети-носія "Великий похід" був показаний в прямому ефірі китайського телебачення.

Програма польоту передбачає стикування з експериментальним орбітальним модулем "Тяньгун-1" ("Небесний палац"), який є прототипом майбутньої космічної станції.

Якщо місія "Шеньчжоу-8" виявиться успішною, то наступним кроком стане запуск в 2012 році на орбіту двох кораблів, як мінімум один з яких буде пілотованим, розповів прес-секретар космічної програми Китаю.

Крім того, в 2012 році Пекін планує здійснити обліт Місяця в автоматичному режимі і провести висадку місяцеходів на поверхню супутника.