Помер Йонас Кубілюс

У віці 90 років помер засновник і керівник литовської наукової школи теорії ймовірностей і теорії чисел; доктор фізико-математичних наук (1958), академік (1962), ректор Вільнюського державного університету (1958-1991), президент Товариства математиків Литви, лауреат Державної премії Литовської РСР (1958), Герой Соціалістичної Праці (1969) Йонас Кубілюс.

Академік Кубюліс - засновник литовської математичної школи - очолював у Вільнюський університет протягом 33 років, заступивши на цю посаду 37-річним, наймолодшим ректором в історії одного з найстаріших навчальних закладів Європи, зазначає Радіо Свобода.

Автор кількох підручників і численних наукових публікацій, почесний доктор чотирьох зарубіжних університетів, Кубілюс був і видатним громадським діячем за часів Саюдіса і пізніше, як депутат Сейму. За словами президента країни Далі Грібаускайте, смерть Йонаса Кубілюса - величезна втрата не тільки для литовської науки, а й для всього суспільства.