Росія усунула останню перешкоду для вступу до СОТ

Москва і Тбілісі домовилися про моніторинг вантажів на кордоні Абхазії і Південної Осетії, усунувши таким чином останню перешкоду для вступу Росії до Світової організації торгівлі, повідомляє Бі-бі-сі.

Як повідомив голова російської делегації на переговорах, представник Мінекономрозвитку Максим Медвєдков, моніторинг здійснюватиме незалежна компанія, яка буде сприяти митним службам Росії і Грузії.

27 жовтня стало відомо, що Грузія відправила в Росію остаточний проект угоди щодо СОТ. Підсумкове засідання робочої групи щодо приєднання Росії до СОТ заплановане на 10-11 листопада. Помічник президента РФ Аркадій Дворкович висловив сподівання, що остаточне рішення про вступ буде прийняте на міністерській зустрічі СОТ 15 грудня, повідомляє Лента.ру

Росія намагається стати членом СОТ з 1993 року. Для вступу до організації необхідна згода всіх 153 її членів. Після війни в Південній Осетії в 2008 році Грузія, яка є членом СОТ, заблокувала вступ Росії. Двосторонні переговори були відновлені лише в березні 2011 року за посередництва Швейцарії.