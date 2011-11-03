Топ-70 найвпливовіших людей світу

До списку найвпливовіших людей світу, складеного американським діловим журналом Forbes, увійшли 70 осіб.

Очолив цьогорічний рейтинг президент США Барак Обама (торік - друге місце). Попри спад в економіці країни та зростання рівня безробіття, що не могло не позначитися на рейтингу Обами у себе вдома, Forbes зазначає успіхи президента США на міжнародній арені. Завдяки Обамі, пише Forbes, Сполучені Штати залишаються найбільш впливовою державою в світі.

Коментуючи рейтинг, Reuters зазначає, що вплив Обами безперечно зріс завдяки ліквідації голови "Аль-Каїди" Усами бен Ладена та успішної операції НАТО в Лівії.

Російський прем`єр-міністр Володимир Путін, який заявив про намір балотуватися в президенти Росії, зайняв в нинішньому рейтингу друге місце (четверте - рік тому), натомість чинний глава держави Дмитро Медведєв перебуває на 59-му рядку, зауважує Лента.ру.

На третьому рядку - лідер торішнього рейтингу президент КНР Ху Цзіньтао. Третє місце Ху Цзіньтао упорядники рейтингу пояснюють тим, що той невдовзі залишить посаду генерального секретаря ЦК Комуністичної партії Китаю. Очікується, що наступником Ху Цзіньтао стане Сі Цзіньпін, який поки що на 69-му рядку в рейтингу.

На четвертому місці в рейтингу журналу - канцлер Німеччини Ангела Меркель. Замикає п`ятірку засновник Microsoft Білл Гейтс.

Наймолодший у списку Forbes - засновник соціальної мережі Facebook 27-річний Марк Цукерберг (дев`ятий рядок). Торік в аналогічному рейтингу він посів лише 40-е місце. Таким чином, Цукерберг показав найбільше зростання з усіх, поданих у рейтингу. За ним щодо віку ідуть 38-літні творці Гугла Сергій Брін і Ларрі Пейдж, які розділили 30-31 місце.

До першої десятки потрапили саудівський король Абдулла ібн Абдель-Азіз (шосте місце), Папа Римський Бенедикт XVI (сьоме), голова Федеральної резервної системи США Бен Бернанке (восьме), прем`єр-міністр Великобританії Девід Кемерон (десяте місце).