Греція може вилетіти з єврозони

Прем`єр-міністр Греції Йоргос Папандреу заявив, що референдум, який, як очікується, пройде 4-5 грудня, визначить, чи залишиться його країна в зоні євро, повідомляє агентство Франс Прес.

"Мета референдуму - дізнатися, чи хочемо ми залишитися в зоні євро. Це абсолютно ясно", - наводить слова глави грецького уряду РІА "Новости".

У середу президент Франції Ніколя Саркозі, канцлер Німеччини Ангела Меркель, глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, голова Європейської ради Херман ван Ромпей, голова Єврокомісії Жозе-Мануель Баррозу і голова Єврогрупи Жан-Клод Юнкер разом з Папандреу обговорили ситуацію, що склалася після заяви грецького прем`єра про намір провести в Греції референдум про проект європейської допомоги, від якого залежить збереження Афінами єдиної європейської валюти.

"Ми ясно заявили грецькій владі - і більшості, і опозиції, що європейці і МВФ не можуть виплатити сьомий транш програми допомоги Греції, поки Греція не виконає весь пакет домовленостей від 27 жовтня і не буде знята вся невпевненість про результат референдуму", - сказав Саркозі після закінчення зустрічі.

Зі свого боку грецька опозиція відкидає дилему - прийняття кредитної програми ЄС або вихід з єврозони, заявив представник правоцентристської парламентської опозиції Янніс Міхелакіс.

"Із заяв Папандреу, Меркель і Саркозі випливає, що пан Папандреу подав їм справу так, що буцімто в Греції сумніваються щодо перебування країни в ЄС і в єврозоні. Такої проблеми, очевидно, не існує... Єдина проблема - це перебування на місці прем`єра самого пана Папандреу, людини, яка сміє ставити під сумнів головний стратегічний вибір нації на користь європейського шляху... " - наголошується в заяві представника опозиції.