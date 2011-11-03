Обвал євро означатиме розвал Європи

Президент Франції Ніколя Саркозі заявив, що обвал євро означатиме колапс Європи, тому єдину європейську валюту треба захищати.

"Нам необхідно захищати (єдину) валюту ... Ми не можемо допустити обвалу євро, це означатиме розвал Європи", - сказав французький президент під час саміту G20. Він також зазначив, що Греція сама повинна вирішити, залишатися їй в зоні євро чи ні.

"Ми чітко заявили, що бажаємо збереження Греції в зоні євро, але ми не можемо бажати цього, якщо вона сама цього не хоче", - заявив глава Франції, наголосивши, що Греція - незалежна і вільна країна.

За словами Н.Саркозі, члени єврозони повинні дотримуватися ряду спільних правил. Він також привітав рішення грецької влади відкласти референдум щодо прийняття чергового траншу кредитів в обмін на скорочення видатків бюджету, чутки про який призвели до турбулентності на фондових ринках.

"Євро передбачає відповідальність ... для всіх, хто бере участь (в єврозоні). Між членами блоку є солідарність, але мінімум спільних правил необхідно дотримуватися. Це була мій основна теза на вчорашніх переговорах з канцлером ФРН Ангелою Меркель, яка погодилася з ним. Я дуже радий, що в Греції знайшлися політики, які поставилися до нього з розумінням ", - цитує РосБізнесКонсалтинг.