Опозиція вимагає зміни влади в Греції

Прем`єр-міністр Греції Георгіос Папандреу заявив, що готовий створити коаліцію з правоцентристською опозицією, щоб уникнути посилення політичної кризи, повідомляє Бі-бі-сі.

Він також повідомив, що відмовиться від своєї пропозиції провести референдум з питання про програму фінансової допомоги Греції, якщо опозиція проголосує за ратифікацію угоди з ЄС.

Трохи раніше міністр фінансів Греції Евангелос Венізелос заявив, що нова кредитна угода має бути схвалена більшістю розширеним грецького уряду і опозиції.

Лідер опозиції Антоніс Самарас закликав Папандреу піти із займаного ним поста і зажадав проведення дострокових виборів у найближчі шести тижнів.

Винесення питання про план порятунку Греції від банкрутства, від якого залежить стабільність всієї єврозони, на референдум раніше поставило під питання досягнуті раніше домовленості між Афінами і Євросоюзом.