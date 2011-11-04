Польща виділить значну суму Академії "Східного партнерства"

Міністерство закордонних справ Польщі наступного року планує збільшити фінансування започаткової у жовтні «Академії «Східного партнерства» для навчання чиновників з держав-учасниць цієї ініціативи Європейського Союзу удвічі - близько 320 тисяч доларів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив уповноважений МЗС Польщі з питань «Східного партнерства» Анджей ЦЄШКОВСЬКИЙ.

За його словами, цей проект передбачає проведення двотижневих курсів для чиновників з шести держав, присвячених виключно одній темі, якою вони займаються у своїх державах.

«Ми вирішили, що немає сенсу створювати академію, яка буде сконцентрована на загальне навчання (про Євросоюз), бо це не багато дає, а треба змінювати адміністрацію у східних державах в окремих елементах», - відзначив він.

За словами А.ЦЄШКОВСЬКОГО, вже відбулися перші курси, які були присвячені темі приватно-державного партнерства.

Як сказав А.ЦЄШКОВСЬКИЙ, до кінця поточного року планується проведення ще одних курсів на тему громадської комунікації, а наступного року планується чотири курси на різні теми.

У курсах братимуть участь по 5 учасників з кожної із держав «Східного партнерства», хоча представники Білорусі відмовилися взяти участь у першому циклі навчань.

А.ЦЄШКОВСЬКИЙ також повідомив, що МЗС Польщі вирішило фінансувати цей проект, який буде реалізуватися за кошти програми Polska Pomoc поза основним конкурсом, додавши, що міністерство планує збільшити бюджет проекту.

Серед джерел додаткового фінансування він назвав фонди «Східного партнерства», Єврокомісії та фонди допомоги окремих держав ЄС.

Проект буде реалізовувати Національна школа державної адміністрації KSAP.

Довідка УНІАН. МЗС Польщі цього року на реалізацію 100 проектів у рамках закордонної допомоги Polska Pomoc виділило близько 8 млн. дол., більше 3 млн. дол. з яких витрачено на реалізацію проектів в Україні.

Ці кошти отримують зареєстровані у Польщі неурядові організації та органи влади, які мають партнерів в державах, де ці проекти будуть реалізовуватися.

Торік на реалізацію 44 проектів в Україні було виділено близько 4 млн. дол., що на 30% більше показників попереднього року.