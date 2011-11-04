Азаров у Белграді візьме участь в засіданні ЦЄІ

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ у п`ятницю, 4 листопада, здійснить робочий візит до Белграда (Сербія).

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, під час візиту М.АЗАРОВ візьме участь в засіданні глав урядів країн Центральноєвропейської ініціативи.

*** Центральноєвропейська ініціатива (ЦЄІ) є регіональним угрупованням країн Центральної і Східної Європи, діяльність якої має на меті налагодження багатосторонньої співпраці в політичній, соціально-економічній, науковій і культурній сферах і сприяння на цій основі зміцненню стабільності та безпеки в регіоні.

До її складу входять 18 країн: Албанія, Австрія, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Хорватія, Чеська Республіка, Угорщина, Італія, Македонія, Молдова, Польща, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Чорногорія і Україна. З 18 країн-членів ЦЄІ дев`ять вже є членами Європейського Союзу.

Україна почала розвивати контакти з ЦЄІ в 1992 р. шляхом участі в діяльності кількох робочих груп Ініціативи. У березні 1994 р. Україна одержала статус члена Асоційованої Ради ЦЄІ, а 31 травня 1996 р. одержала статус повноправного члена.