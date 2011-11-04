У Росії сьогодні - вихідний

У Росії сьогодні відзначають День народної єдності.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, в сучасній Росії це свято відзначають всьоме. Воно пов`язане з подіями 1612 року, коли бійці народного ополчення під проводом Мініна і Пожарського штурмом узяли Китай-город, звільнивши Москву від польських інтервентів.

Після революції 1917 року традиція відзначати це свято була перервана.

Сьогодні масові заходи пройдуть у всіх великих містах РФ, в яких, як очікується, візьмуть участь десятки тисяч людей.

Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ і прем`єр-міністр Володимир ПУТІН у день народної єдності вирушать до Нижнього Новгорода, де візьмуть участь в урочистих заходах з нагоди свята. Нижній Новгород має особливе значення в історії свята народної єдності, оскільки саме тут було сформовано народне ополчення для порятунку Московської держави від іноземних інтервентів.

Російські політичні партії і рухи відзначать День народної єдності масовими мітингами і ходою, наймасштабнішими обіцяють стати акція партії «Єдина Росія» в Москві на Поклонній горі, націоналістичний «Російський марш» у Любліно та альтернативний однойменний захід руху «Наші» на території Всеросійського виставкового центру.

МВС Росії обіцяє не допустити проведення несанкціонованих акцій і провокацій на дозволених заходах. Тільки у Москві більш як 5 тисяч поліцейських забезпечуватимуть порядок. Загалом у російській столиці пройде 18 громадсько-політичних масових заходів, узгоджених з органами виконавчої влади. Автомобільний рух у зв`язку зі святом у центрі Москви буде обмежено.