Обама: США допоможуть Європі

США можуть допомогти Європі у вирішенні боргової кризи, подбавши про власну економіку, заявив президент США Барак Обама.

У спільному телеінтерв`ю з президентом Франції Ніколя Саркозі Обама сказав, що "європейські проблеми будуть вирішені європейськими лідерами".

"Одна з основних речей, яку я можу зробити, це забезпечити економічне зростання в США. Потрібно нам скоротити наш бюджетний дефіцит, стимулювати економічний розвиток. Я запропонував Конгресу закон про створення робочих місць. Це також дасть переваги Європі, оскільки якщо економічне зростання в США досягне 5% замість 1% або 2%, це буде прямий внесок, зокрема, в європейський експорт ", - заявив Обама, відповідаючи на запитання, який внесок може зробити США у вирішення європейських проблем.

Він також зазначив, що "фінансові потоки сьогодні глобальні".

"Співпраця між нашим Центробанком і європейськими Центробанками, яка забезпечує відповідний обсяг ліквідності на ринках, абсолютно необхідна і допомагає Європі вирішити її проблеми", - цитує РІА "Новости".