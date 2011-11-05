Лівий уряд Греції утримався при владі

Уряд прем`єр-міністра Йоргоса Папандреу отримав вотум довіри в парламенті Греції, передає РІА "Новости".

За довіру урядові проголосували 153 депутати з 298, в тому числі всі депутати правлячої лівоцентристської партії ПАСОК і один депутат, раніше виключена з фракції за порушення партійної дисципліни.

Папандреу зажадав вотуму довіри, обіцяючи натомість коаліційний уряд. Проте головна опозиційна партія відмовилася від коаліції і зажадала дострокових виборів.

Раніше прем`єр-міністр Греції відкинув вимоги опозиції про негайні вибори, назвавши їх катастрофою для країни. За словами Папандреу, до виборів уряд був би не здатний реалізувати кредитну угоду з ЄС. За його словами, кредитна угода передбачає виділення Греції 80 мільярдів євро на фінансування обміну облігацій, рекапіталізацію банків та у вигляді поточного фінансування, і піддавати ризику виділення цих коштів неможливо.