Росія вважає, що час реформувати МВФ
23:11, 05 листопада 2011Світ
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Голова Фонду починає триденний візит
Директор-розпорядникМіжнародноговалютногофонду (МВФ)Крістін Лагардпочнеу неділютриденнийвізит до Росії,вона проведепереговори зпредставниками російськихМінфінуі Центробанку.
Росія,як і іншічлениБРІКС(Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПівденнаАфрика), виступаєза проведенняреформиМВФ, зокрема органівуправлінняМВФ.Крімтого,БРІКСвважають необхіднимзавершитиновий перерозподілквотначленствоворганізаціїдо січня2014 року.
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