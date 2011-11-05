Росія вважає, що час реформувати МВФ

Голова Фонду починає триденний візит

Директор-розпорядникМіжнародноговалютногофонду (МВФ)Крістін Лагардпочнеу неділютриденнийвізит до Росії,вона проведепереговори зпредставниками російськихМінфінуі Центробанку.



Росія,як і іншічлениБРІКС(Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПівденнаАфрика), виступаєза проведенняреформиМВФ, зокрема органівуправлінняМВФ.Крімтого,БРІКСвважають необхіднимзавершитиновий перерозподілквотначленствоворганізаціїдо січня2014 року.

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