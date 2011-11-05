Найбільший астероїд наближається до Землі

Науковці розрахували, що було б, якби...

Великийастероїд8 листопада ц.р.пройденедалековід Землі,повідомляєSkyNews.



Космічнийоб'єкт2005 YU55маєдовжинублизько250 м,вінпролетитьнавідстаніприблизно 250тис.кмвід нашоїпланети.За розрахунками, йогомаршрутпройде міжЗемлеюі Місяцем, прицьомунанайменшій відстанівід Землівінвиявиться8 листопада близько13:00 закиївським часом.



Примітно,щоз 1976року ценайбільшийоб'єкт,якийперетинавмісячнуорбіту іпідходивдо Землі.Наступного разуаналогічнеявищеочікується тількив2028-му.



"Астероїдне будевиднонеозброєнимоком, дляйого спостереженняпотрібнорефлекторз діаметромдзеркала неменше 6дюймів(15,2см)",- наголошуєтьсявповідомленні.



Тим часомв NASAвченірозрахували,що було б, зіткнемосяастероїд зЗемлею.Ударбув биеквівалентнийземлетрусумагнітудою7,хвиляцунамідосяглаб висоти22 метри, вземлі утвориласяворонкадіаметромббільше 6кілометрів іглибиноюпонад 500метрів, додаєРосБізнесКонсалтинг.

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