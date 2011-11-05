Помер основоположник жанру телевізійного коментаря

У Нью-Йорку у віці 92 років помер відомий тележурналіст, якого вважають основоположником жанру телевізійного коментаря в його сучасному вигляді, Енді Руні.

Як передає телерадіокомпанія CBS, в якій Е.Руні працював велику частину життя, він помер від ускладнень після недавно перенесеної операції.

Е.Руні довгий час був автором і ведучим популярної рубрики в програмі "60 хвилин".

Журналістську діяльність він почав під час Другої світової війни у віці понад 20 років. Зокрема, він був серед перших західних журналістів, які побували в нацистських концтаборах. Незабаром після війни Е.Руні влаштувався в CBS, де працював як сценарист, редактор і продюсер до 1970 року, коли керівництво каналу відмовилося пустити в ефір його матеріал про війну у В'єтнамі.

У 1973 році він повернувся на канал, а в 1978 в рамках програми "60 хвилин" вийшов перший випуск його рубрики "Кілька хвилин з Енді Руні". Востаннє в ефір з цією програмою Е.Руні вийшов 2 жовтня 2011 року.

У своїй програмі журналіст розмірковував на різні теми, від актуальних новинних подій до відвертих речей, включаючи незадоволеність банками або авіакомпаніями.