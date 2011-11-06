Атака на Іран з боку Ізраїлю дедалі імовірніша

Про це заявив президент країни

МожливаатаканаІранз бокуІзраїлю та іншихкраїн стає"всебільш ібільш імовірною", -заявив усуботувтелеінтерв'юпрезидентІзраїлюШимонПерес.



За йогословами, розвідкирізнихкраїн, що продовжуютьстежитизарозвиткомподійвІрані,стурбованіпідтвердженнямитого,щоТегеранможеотримати ядернузброю, повідомляєРадіоСвобода.ВиступуПересапередуваласеріявеликих військовихнавчаньвІзраїлі, зокрема, вТель-Авівськомуокрузі,де військовівідпрацьовувалинавичкиреагуваннянаракетнінапади.



Усуботу жз'явиласяінформація,що Міжнароднеагентствоз атомноїенергії (МАГАТЕ) готуєтьсяоприлюднитидоповідь, що міститьсвідченняпросекретнірозробкиядерної зброї вІрані.Іранська владавжезаявила,щовважає підготовленийекспертамиМАГАТЕдокумент "сфабрикованим".

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