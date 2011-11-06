Чутки про повернення драхми викликали гнівну реакцію

Прем`єр-міністр Греції Йоргос Папандреу сказав в суботу, що спробує сформувати коаліційний уряд, щоб забезпечити перебування країни в європейському валютному союзі. Лідери єврозони минулого тижня недвозначно дали зрозуміти, що вихід Греції із зони євро можливий, якщо країна не реалізує запропоновані кредиторами жорсткі заходи в обмін на багатомільярдну підтримку і списання боргу.

Керівництво грецької федерації власників готелів заявило в суботу, що отримало від одного з найбільших світових туроператорів TUI лист, в якому німецька фірма вимагає у разі виходу Греції з валютного союзу перевести контракти в національну валюту. Передбачається, що драхма була б схильна до девальвації на відміну від дорогого євро, яким зараз розплачуються туроператори з готельєрами.

Голова готельного об`єднання Янніс Рецос повідомив Афінському агентству новин, що вимагає втручання в ситуацію місцевого міністерства туризму з тим, щоб приборкати некоректні, на його думку, вимоги туроператора.

Тим часом МЗС Греції випустив заяву, в якій назвав "неприйнятним пересмикуванням" коментар кореспондента американського телеканалу CNN, де вказувалося, що міністр закордонних справ Ставрос Ламбрінідіс нібито не заперечує, що Греція готова друкувати драхми.

"Греція не друкує драхми ніде в світі. Греція є і буде членом єврозони", - заявив офіційний представник МЗС.