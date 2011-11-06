Греція вже сьогодні може отримати нового прем'єра

Сьогодні Греція може отримати нового прем`єр-міністра. Про це заявив в ефірі національного телебачення офіційний представник грецького уряду Іліас МОСІАЛОС, передає РІА Новости.

"Упродовж дня має бути досягнута угода про коаліційний уряд і про те, як зватимуть нового прем`єр-міністра", - сказав І.МОСІАЛОС.

Грецький кабінет проводить в неділю екстрене засідання, на якому прем`єр-міністр Йоргос ПАПАНДРЕУ може оголосити про свою відставку або інші заходи щодо формування коаліційного уряду, покликаного запобігти дефолту. Опозиція заявляє, що готова до переговорів у разі відставки Й.ПАПАНДРЕУ.

Лідер грецької парламентської опозиції Антоніс САМАРАС зажадав в неділю відставки прем`єра як умови для формування коаліційного уряду.

Й.ПАПАНДРЕУ одержав у суботу вотум довіри своєму кабінету, але за умови, що домагатиметься створення коаліційного уряду. Він заявив, що не тримається за своє крісло, але про відставку не оголосив. Очікується, що в другій половині дня в неділю відбудеться засідання уряду , на якому може стати відомо про подальші дії прем`єра.

На цьому тижні лідери єврозони погрозили, що Греція може опинитися поза валютним союзом, якщо не підтримає кредитну угоду, досягнуту 26 жовтня в ЄС. Дана угода передбачає списання приблизно 100 мільярдів грецького суверенного боргу в обмін на багаторічну програму жорстких скорочень.