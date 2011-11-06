Імператора Японії госпіталізували через загострення бронхіту

Імператор Японії Акіхіто госпіталізований до лікарні при Токійському університеті через загострення бронхіту і температури, повідомило в неділю Управління імператорського двору, передає РІА новини.

Останні кілька днів імператор відчував нездужання через застуду. У нього підвищилася температура і загострилися симптоми бронхіту, через що з середини цього тижня імператор утримувався від участі в офіційних заходах. У другій половині дня неділі імператор був обстежений у придворній клініці і, за рішенням лікарів, був госпіталізований в стаціонар.

Управління відзначає, що це викликано загостренням симптомів бронхіту.

У той час, поки імператор буде проходити лікування в лікарні на офіційних заходах його буде замінювати наслідний принц Нарухіто.