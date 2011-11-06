У Росії згорів нічний клуб

У Росії в нічному клубі в місті Улан-Уде (Бурятія) сталася велика пожежа. Вогонь охопив площу у понад тисячу квадратних метрів, повідомляє Радіо Свобода.

На момент спалаху пожежі в будівлі перебувало близько 30 осіб, повідомляють, що їх усіх евакуювали.

Вогонь гасили понад 40 пожежників. За повідомленнями, в будівлі нічного клубу були розташовані кафе і готель.