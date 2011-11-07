У Мінську комуністів закидали яйцями

У Мінську група молодих людей намагалася зірвати акцію білоруських комуністів біля пам'ятника Леніну, закидавши учасників мітингу яйцями.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, на мітинг Комуністичної партії Білорусі на площі Леніна зібралося близько 100 осіб. Вони поклали квіти до пам'ятника на честь 94-ї річниці революції 1917 року.

У цей час троє молодих людей з криками: «Комунізм під трибунал!» кинули у бік пам'ятника кілька яєць. Після короткої сутички з учасниками мітингу вони спробували втекти, однак були затримані співробітниками міліції у штатському.