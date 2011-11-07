Медведєв вирішив простимулювати російських військових

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписав закон про підвищення з 1 січня 2012 року грошового забезпечення військовослужбовців в 2,5-3 рази і військових пенсій в 1,5-1,7 разу, повідомляє РІА «Новости».

За словами Президента РФ, закон "Про грошове забезпечення військовослужбовців і надання їм окремих виплат" дасть змогу значно збільшити оклади в рамках однієї військової посади залежно від кваліфікації військовослужбовця, а також важливості і складності виконуваних ним завдань. «Таким чином, у військовослужбовців з`являється дуже серйозний стимул якісно виконувати свої посадові обов`язки і вдосконалювати професійну підготовку», - пояснив Д.МЕДВЕДЄВ.

Крім того, в новому законі визначено структуру і порядок формування Фонду грошового забезпечення військовослужбовців, а також механізм компенсацій окремим категоріям військовослужбовців, громадянам, звільненим з військової служби і членам їхніх родин.

На зустрічі з керівництвом Міноборони Д.МЕДВЕДЄВ також повідомив про підписання закону про систематизацію соціальних гарантій військовослужбовцям і співробітникам органів внутрішніх справ, що дасть змогу збільшити розміри одноразових страхових виплат

На думку глави держави, підвищення окладу військовослужбовцем "не знекровить" федеральний бюджет. "Все буде нормально, і всі необхідні платежі державою здійснюватимуться, тому що це найважливіша гарантія підвищення професійної підготовленості військовослужбовців, поліпшення якості й ефективності в наших Збройних силах", - відзначив Д.МЕДВЕДЄВ.

У березні 2011 року повідомлялося, що зарплата рядового-контрактника в Збройних силах з 1 січня 2012 року становитиме 25 тисяч рублів з урахуванням надбавок (близько 835 доларів – УНІАН). Раніше стало відомо, що оклад сержантів-контрактников становитиме близько 34 тисяч рублів. За даними ЗМІ, зарплата лейтенантів з 2012 року становитиме близько 50 тисяч рублів, а полковників - понад 60 тисяч рублів (близько 2 тисяч доларів – УНІАН). Грошове забезпечення генерал-майора виросте до 73 тисяч рублів, генерал-лейтенант почне одержувати понад 90 тисяч, а генерал армії - близько 112 тисяч рублів.