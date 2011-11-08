Блогера звинуватили у пропаганді джихаду
02:06, 08 листопада 2011Світ
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Суд забере кілька місяців
У німецькомумістіКобленцпред'явленозвинуваченняблогеру-мусульманинуу підтримцітерористичноїорганізації.За данимислідства, віндопомагавінтернет-користувачамзнаходитижахливівідеосюжети,наяких булизображеніепізодистрат,вчинених «Аль-Каїдою».
НародженийуСирії25-річнийстудентз1990-горокуживевНімеччині, вівфорумвінтернетіі буводнимз основнихпропагандистівджихадувНімеччині.
ЯкповідомляєРадіоСвободаз посиланнямнаДПА, обвинуваченийвідмовивсявід дачіпоказань.Очікується,що судовийпроцес у ційсправітриватиме декількамісяців.
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