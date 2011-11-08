Обама подякував НАТО за Лівію

Президент США Барак Обама подякував генсекові НАТО Андерсу Фог Расмуссену за внесок альянсу в операцію в Лівії та обговорив з ним питання підготовки до запланованого на травень 2012 року саміту, повідомила прес-служба Білого дому. "Президент прийняв Расмуссена в Овальному кабінеті Білого дому в понеділок. Він подякував генсекові за його внесок в керівництво семимісячною операцією НАТО в Лівії. Обидва лідери погодилися, що швидкі й рішучі дії врятували життя тисяч лівійців", - йдеться в повідомленні прес-служби. Сторони обговорили підготовку до саміту НАТО в Чикаго 20-21 травня, а також кроки, необхідні для збереження здатності альянсу протистояти загрозам XXI століття: "Президент і генсек говорили про прогрес операції НАТО в Афганістані, а також про те, як саміт у Чикаго може допомогти реалізації наступної стадії передачі повноважень афганським силам ", - зазначає прес-служба.

Зустріч проходила в закритому для ЗМІ режимі. Раніше на брифінгу офіційний представник держдепартаменту Вікторія Нуланд відмовилася повідомити журналістам, чи обговорював Обама з Расмуссеном ситуацію в Сирії, зауважує РІА "Новости". Постпред США при НАТО Іво Даалдер, виступаючи у Вашингтоні в понеділок, категоричний відкинув можливість військового вторгнення до Сирії та проведення проти неї операції НАТО.