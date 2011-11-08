Берлусконі майже пішов у відставку

23:44, 08 листопада 2011
Світ
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Залишилася одна умова

Прем`єр-міністрІталіїСільвіоБерлусконізаявив,що піде увідставку післяухваленняпарламентомзаконупро економічні реформи, якихвимагаєЄвросоюз відкраїни, що опиниласяна межіборгової кризи,повідомляєРадіоСвобода.

Про свій намірБерлусконіоголосивпрезидентовіІталіїДжорджоНаполітанона зустрічі,якавідбуласявідразупісля втратиправлячою коаліцієюабсолютної більшостівпарламенті.

Ранішеу вівторокзаконодавцібільшістюголосівпідтрималибюджетнийпланурядуБерлусконі,аленамітивсярозколу правлячійкоаліції, ряддепутатіввід якоїприголосуванніутрималися.Апередголосуваннямодна зкоаліційнихпартійзакликалаБерлусконіпіти увідставку.

Голосуванняз економічних реформвідбудетьсявпарламенті Італіїнаступного тижня.

 

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