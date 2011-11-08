Берлусконі майже пішов у відставку

Залишилася одна умова

Прем`єр-міністрІталіїСільвіоБерлусконізаявив,що піде увідставку післяухваленняпарламентомзаконупро економічні реформи, якихвимагаєЄвросоюз відкраїни, що опиниласяна межіборгової кризи,повідомляєРадіоСвобода. Про свій намірБерлусконіоголосивпрезидентовіІталіїДжорджоНаполітанона зустрічі,якавідбуласявідразупісля втратиправлячою коаліцієюабсолютної більшостівпарламенті. Ранішеу вівторокзаконодавцібільшістюголосівпідтрималибюджетнийпланурядуБерлусконі,аленамітивсярозколу правлячійкоаліції, ряддепутатіввід якоїприголосуванніутрималися.Апередголосуваннямодна зкоаліційнихпартійзакликалаБерлусконіпіти увідставку. Голосуванняз економічних реформвідбудетьсявпарламенті Італіїнаступного тижня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter