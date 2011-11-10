У Туреччині знову сильний землетрус

Багато людей перебувають під завалами

Землетрусмагнітудою 5,7ставсянасходіТуреччинипізноввечерівсереду, 9листопада,повідомляєReutersз посиланнямнамісцеве телебачення.



За попереднімиданими,врезультатіземлетрусуобрушилисяякмінімум 18будівель, включаючидва готелі.Мінімум трилюдини,за неофіційнимиданими, загинули,багато перебуваютьпідзавалами,передаютьмісцевіЗМІ



Епіцентрземлетрусу,повідомляєAgence France-Presseз посиланнямнатурецькихсейсмологів, знаходивсяврайоніЕдреміт, приблизнов 15кілометрахвід містаВан- центруоднойменноїпровінції.



У провінціїВан врезультатіземлетрусумагнітудою7,2,що стався 23жовтня 2011 року,близько 600людей загинули,кількадесятківтисяч залишилисябездаху над головою, нагадуєЛента.ру

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