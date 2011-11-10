Генсек НАТО: Грузія неодмінно стане членом альянсу
Усе залежатиме від подальших реформ
Рішення Бухарестського саміту НАТО у 2008 р. про вступ Грузії до Північноатлантичного альянсу залишається чинним. Про це на прес-конференції в Тбілісі повідомив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен. "Грузія неодмінно стане членом НАТО", - сказав він. За його словами, Грузія наблизилася до Північноатлантичного альянсу успішним проведенням реформ в різних галузях. "Прогрес справді наявний, хоча певна робота ще має бути проведена. Саме тому я не можу назвати точного терміну членства Грузії в НАТО. Це залежатимк від подальшого прогресу", - цитує РосБізнесКонсалтинг. Відповідаючи на запитання, чи впливає позиція Росії на рішення НАТО щодо прийняття Грузії в свої лави, генсек альянсу зауважив, що держава, яка не є членом блоку, не має права вето на розширення альянсу. "Я хочу підкреслити, що політика відкритих дверей НАТО заснована на фундаментальному принципі - будь-яка суверенна держави сама вирішує, чи вступати їй до альянсу", - сказав генсек. Він також заявив, що політика відкритих дверей НАТО не спрямована проти когось: "Навпаки, ми хочемо позитивного співробітництва з Росією". А. Расмуссен також підкреслив "велику і неоціненну роль" грузинських військових в операціях НАТО в Афганістані: "Це найкращий доказ того, що зобов`язання Грузії, взяті перед НАТО, виконуються". Він ще раз підтвердив, що НАТО підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії в рамках міжнародно визнаних кордонів. А. Расмуссен привітав Грузію з прийняттям рішення про вступ Росії до СОТ. На його думку, це сприятиме розвитку вільної торгівлі і відбудеться "паралельно з нашою амбіцією підключити Росію до конструктивної економічної, політичної співпраці та до співпраці у сфері безпеки". "Ми також вітаємо досягнуту в Швейцарії угоду, за якою міжнародні спостерігачі розмістяться на кордонах Грузії", - заявив генсек НАТО.
За його словами, Грузія наблизилася до Північноатлантичного альянсу успішним проведенням реформ в різних галузях. "Прогрес справді наявний, хоча певна робота ще має бути проведена. Саме тому я не можу назвати точного терміну членства Грузії в НАТО. Це залежатимк від подальшого прогресу", - цитує РосБізнесКонсалтинг.
Відповідаючи на запитання, чи впливає позиція Росії на рішення НАТО щодо прийняття Грузії в свої лави, генсек альянсу зауважив, що держава, яка не є членом блоку, не має права вето на розширення альянсу. "Я хочу підкреслити, що політика відкритих дверей НАТО заснована на фундаментальному принципі - будь-яка суверенна держави сама вирішує, чи вступати їй до альянсу", - сказав генсек.
Він також заявив, що політика відкритих дверей НАТО не спрямована проти когось: "Навпаки, ми хочемо позитивного співробітництва з Росією".
А. Расмуссен також підкреслив "велику і неоціненну роль" грузинських військових в операціях НАТО в Афганістані: "Це найкращий доказ того, що зобов`язання Грузії, взяті перед НАТО, виконуються".
Він ще раз підтвердив, що НАТО підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії в рамках міжнародно визнаних кордонів.
А. Расмуссен привітав Грузію з прийняттям рішення про вступ Росії до СОТ. На його думку, це сприятиме розвитку вільної торгівлі і відбудеться "паралельно з нашою амбіцією підключити Росію до конструктивної економічної, політичної співпраці та до співпраці у сфері безпеки". "Ми також вітаємо досягнуту в Швейцарії угоду, за якою міжнародні спостерігачі розмістяться на кордонах Грузії", - заявив генсек НАТО.