Генсек НАТО: Грузія неодмінно стане членом альянсу

За його словами, Грузія наблизилася до Північноатлантичного альянсу успішним проведенням реформ в різних галузях. "Прогрес справді наявний, хоча певна робота ще має бути проведена. Саме тому я не можу назвати точного терміну членства Грузії в НАТО. Це залежатимк від подальшого прогресу", - цитує РосБізнесКонсалтинг.

Відповідаючи на запитання, чи впливає позиція Росії на рішення НАТО щодо прийняття Грузії в свої лави, генсек альянсу зауважив, що держава, яка не є членом блоку, не має права вето на розширення альянсу. "Я хочу підкреслити, що політика відкритих дверей НАТО заснована на фундаментальному принципі - будь-яка суверенна держави сама вирішує, чи вступати їй до альянсу", - сказав генсек.

Він також заявив, що політика відкритих дверей НАТО не спрямована проти когось: "Навпаки, ми хочемо позитивного співробітництва з Росією".

А. Расмуссен також підкреслив "велику і неоціненну роль" грузинських військових в операціях НАТО в Афганістані: "Це найкращий доказ того, що зобов`язання Грузії, взяті перед НАТО, виконуються".

Він ще раз підтвердив, що НАТО підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії в рамках міжнародно визнаних кордонів.

А. Расмуссен привітав Грузію з прийняттям рішення про вступ Росії до СОТ. На його думку, це сприятиме розвитку вільної торгівлі і відбудеться "паралельно з нашою амбіцією підключити Росію до конструктивної економічної, політичної співпраці та до співпраці у сфері безпеки". "Ми також вітаємо досягнуту в Швейцарії угоду, за якою міжнародні спостерігачі розмістяться на кордонах Грузії", - заявив генсек НАТО.