Поліпшилися відносини України та Румунії

Міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО констатує покращення відносин між Україною і Румунією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу, коментуючи візит до України міністра закордонних справ Румунії Теодора БАКОНСКІ, який відбувається 9-10 листопада.

«Ми здійснили низку кроків, які дозволяють нам говорити про те, що є тенденції до суттєвого покращення відносин між нашими державами», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Водночас він наголосив, що у Румунії діють громадські організації, які озвучують заяви, що не відповідають дружньому стилю двосторонніх відносин.

За словами міністра, Україна виходить із того, що ці заяви не є офіційною позицією Румунії.