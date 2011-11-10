Янукович приготував промову на 200-річчя університету
Українського Президента чекають у Вроцлаві
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ планує 15 листопада відвідати з візитом Польщу та взяти участь в урочистому відзначені 200-ї річниці Вроцлавського університету.
Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомила представник прес-служби Президента Польщі.
«У Вроцлаві у вівторок буде відзначитися 200-річчя університету, і з того, що знаю, пан Президент ЯНУКОВИЧ там буде», - сказала співрозмовник агентства.
Вона зауважила, що в урочистостях також візьме участь Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ, не уточнивши, чи глави держав планують провести двосторонні переговори.
«Вони повинні обоє брати участь в цьому заході», - сказала представник прес-служби.
За повідомленням Вроцлавського університету, В.ЯНУКОВИЧ має виступити із промовою, яку він виголосить після ректора університету та Б.КОМОРОВСЬКОГО.