Янукович приготував промову на 200-річчя університету

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ планує 15 листопада відвідати з візитом Польщу та взяти участь в урочистому відзначені 200-ї річниці Вроцлавського університету.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомила представник прес-служби Президента Польщі.

«У Вроцлаві у вівторок буде відзначитися 200-річчя університету, і з того, що знаю, пан Президент ЯНУКОВИЧ там буде», - сказала співрозмовник агентства.

Вона зауважила, що в урочистостях також візьме участь Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ, не уточнивши, чи глави держав планують провести двосторонні переговори.

«Вони повинні обоє брати участь в цьому заході», - сказала представник прес-служби.

За повідомленням Вроцлавського університету, В.ЯНУКОВИЧ має виступити із промовою, яку він виголосить після ректора університету та Б.КОМОРОВСЬКОГО.