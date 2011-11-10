Біржі США обрушилися через ситуацію в Італії

02:08, 10 листопада 2011
Світ
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Dow Jones впав на 3,5 відсотка

Торгинаамериканськихбіржахвсереду, 9 листопада, закрилисяпадіннямосновнихіндексів,повідомляєAgence France-Presse.

Так, індексDow Jonesвпавна 3,5відсотка(420пунктів) дорівня в11743пункту.Індексширокогоринку S&P500 втратив3,6 відсотка(45 пунктів) і бувзафіксованийнапозначців 1230пункту.ВисокотехнологічнийNasdaqзнизивсяна 3,7відсотка (103 пункти) до2624пункту.

Зниженнямкотирувань,на думкуаналітиків, американськібіржівідреагувалинаповідомленняз Італії, прибутковістьдержоблігаційякої,яксталовідомо 9листопада,досяглаісторичногомаксимуму змоментувступу цієїкраїнивзонуєвро.Високаприбутковістьдержоблігаційпоказуєневпевненістьінвесторіву подальшійплатоспроможності країни, зауважуєЛента.ру.

Крімтого, на настрійінвесторів як і ранішевпливає ситуаціявГреції -країні, що знаходитьсянамежі дефолту.

 

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