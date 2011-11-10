Світові залишилося 5 років, щоб уникнути катастрофи?
06:25, 10 листопада 2011Світ
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Звіт Міжнародного енергетичного агентства
Міжнародне енергетичне агентство (International Energy Agency, IEA) попереджає, що світ зіткнеться зі зростанням кількості екстремальних погодних явищ, якщо не вживе заходів у найближчі п`ять років, повідомляє Бі-бі-сі.
У своєму щорічному звіті "Перспективи розвитку світової енергетики" агентство повідомляє, що збільшення використання викопного палива може призвести до незворотних змін клімату.
Головний економіст організації, Фатіх Бірол, заявив, що у світі є технології переходу на більш чисті джерела енергії, не вистачає лише політичної волі.
Міжнародне енергетичне агентство - міжурядова організація, створена після нафтової кризи 1973 року.
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