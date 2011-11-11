Відкрилося щорічне Міжнародне шоколадне шоу
08:19, 11 листопада 2011Світ
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На Манхеттені
У Нью-Йорку в знаменитому павільйоні "Метрополітен" на Манхеттені відкрилося щорічне 14-те Міжнародне шоколадне шоу.
До 13 листопада всі охочі зможуть поспостерігати за приготуванням солодощів і скуштувати продукцію більш як 60 виробників шоколаду, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.
Центром експозиції став розташований у холі фонтан з шоколаду, в який відвідувачі вмочують печиво або фрукти.
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