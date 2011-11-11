Польща сьогодні святкує День незалежності

Польща сьогодні відзначає 83 роки з дня відновлення незалежності.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, в урочистих заходах з нагоди свята у Варшаві беруть участь представники влади та Президент Литви Даля ГРИБАУСКАЙТЕ.

Заходи відбуваються на плацу Юзефа Пілсудського, який 11 листопада 1918 року очолив польські збройні сили, чим було започатковано існування Другої Речі Посполитої, що проіснувала до початку Другої світової війни у вересні 1939 року.

На площі в центрі польської столиці з промовами виступлять Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ та глава Литовської держави Д.ГРИБАУСКАЙТЕ.

Також на заході присутні в.о. прем’єр-міністра Дональд ТУСК, керівники Сейму Ева КОПАЧ та Сенату Богдан БОРУСЕВИЧ, глава Європарламенту Єжи БУЗЕК, інші польські урядовці, депутати та духовенство.

Перед початком головних урочистостей на площі Б.КОМОРОВСЬКИЙ разом з дружиною взяли участь в урочистій Службі Божій та відкрили виставу „За вітчизну та народ".

Довідка УНІАН. Святкування Дня Незалежності Польщі 11 листопада було відновлене 1989 року після повалення у країні комуністичного режиму.

Сьогодні у Польщі у зв’язку зі святом вихідний день.