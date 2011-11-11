У Греції новий уряд склав присягу

У Греції склав присягу тимчасовий уряд на чолі з прем`єр-міністром Лукасом ПАПАДІМОСОМ.

Таким чином завершилася урядова криза, що тривала тиждень, повідомляє Радіо «Свобода».

Головне завдання нового уряду – домогтися схвалення парламентом пакета фінансової допомоги, розробленого Європейським Союзом.

Як вважають у Брюсселі, отримання Афінами цієї допомоги у поєднанні із суворими заходами економії дозволить Греції уникнути банкрутства і утриматися в єврозоні.

Разом із упорядкуванням фінансової ситуації в Греції, уряду Л.ПАПАДІМОСА належить підготувати умови для проведення загальних виборів, які, як повідомлялося раніше, можуть відбутися у лютому наступного року.

У новому уряді низку посад збережено за представниками Соціалістичної партії Георгіоса ПАПАНДРЕУ, який пішов у відставку. Зокрема, міністром фінансів залишився Євангелос ВЕНІЗЕЛОС.

Як повідомляв УНІАН, розкол у грецькому уряді відбувся після того, як Г.ПАПАНДРЕУ 31 жовтня запропонував провести всенародний референдум щодо плану виведення країни з боргової кризи (згідно з цим планом Греція зобов`язується вжити жорстких заходів зі скорочення державних видатків в обмін на списання частини боргу і надання нових кредитів).

Ряд міністрів виступили проти референдуму, побоюючись, що населення може не підтримати план, що матиме серйозні наслідки для відносин Греції з Євросоюзом.

У ЄС пригрозили, що якщо греки відмовляться від запропонованих заходів, то не одержать більше кредитів, і саме членство Греції в єврозоні опиниться під питанням.