Бойовики захопили пором у Туреччині

На його борту 21 особа

Пором, що прямувавз передмістяСтамбулаІзмитдом.КарамюресльнаузбережжіМармуровогоморя, бувзахоплений уп'ятницюввечерікурдськимибойовиками, заявивміністртранспорту ТуреччиниБіналіЙилдирим.



Вимогитерористів покиневідомі,сказавміністр вефірітелеканалуNTV.Віндодав,що за наявнимиданими,до захопленнясуднаможутьбутипричетнічотири-п'ять осіб,у яких євибухові пристрої.



Пором "Картепе" бувзахоплений уп'ятницюо 17.45місцевого часу,повідомляєБі-бі-сі.Найогоборту- 21осіб, у томучислі 17пасажиріві чотири члениекіпажу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter