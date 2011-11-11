Бойовики захопили пором у Туреччині
20:21, 11 листопада 2011Світ
1178 0
На його борту 21 особа
Пором, що прямувавз передмістяСтамбулаІзмитдом.КарамюресльнаузбережжіМармуровогоморя, бувзахоплений уп'ятницюввечерікурдськимибойовиками, заявивміністртранспорту ТуреччиниБіналіЙилдирим.
Вимогитерористів покиневідомі,сказавміністр вефірітелеканалуNTV.Віндодав,що за наявнимиданими,до захопленнясуднаможутьбутипричетнічотири-п'ять осіб,у яких євибухові пристрої.
Пором "Картепе" бувзахоплений уп'ятницюо 17.45місцевого часу,повідомляєБі-бі-сі.Найогоборту- 21осіб, у томучислі 17пасажиріві чотири члениекіпажу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter