Поляки закидали поліцію камінням й урнами

У центрі Варшави сьогодні, на День незалежності Польщі, поліція заарештувала щонайменше сто осіб, які нападали на правоохоронців, що відділяли учасників маршу націоналістичних організацій від демонстрації антифашистів.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, частина демонстрантів без ознак належності до якихось політичних чи громадських організацій нищили автобусні зупинки, кидали у правоохоронців камінням і урнами, нищили автомобілі, зокрема, спалили машину телеканалу TVN24.

У результаті сутичок постраждали 8 правоохоронців, троє були доставлені до лікарень.

Також до лікарень потрапило близько 10 демонстрантів.

Поліція застосувала проти порушників сльозогінний газ і водні гармати.

За даними польських ЗМІ, у демонстрації в центрі Варшави брали участь понад 10 тисяч осіб.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Польща відзначає 93-ю річницю відновлення своєї Незалежності.