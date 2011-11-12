Названо гірший аеропорт світу

Паризький Аеропорт імені Шарля де Голля очолив десятку найгірших аеропортів світу, складену CNNGo.com за результатами вивчення інтернет-форумів, сайтів про подорожі, блогів та опитування думок.

Мандрівники поскаржилися на те, що в цьому аеропорту в туалетах немає сидінь, великі проблеми з навігацією і найгірші кафе і ресторани у всій Франції. Один із тих, хто побував в аеропорту, порівняв очікування пересадки в ньому зі знаходженням в тюремній камері.

Також до першої трійки найгірших аеропортів увійшли міжнародний аеропорт Лос-Анджелес і лондонський Хітроу. Основні претензії до лос-анджелеського аеропорту полягають в тому, що він дуже малий і його транспортна інфраструктура залишає бажати кращого. Що стосується Хітроу, то він опинився в рейтингу так високо через проблеми з новим терміналом, величезні черги і важку ситуації з паркуванням.

П'ятірку найгірших аеропортів замикають аеропорт Тонконтін у Гондурасі та аеропорт імені Ніноя Акіно на Філіппінах. Також до десятки найгірших аеропортів потрапили по одному аеропорту з Непалу, Кенії, Бразилії та Австралії й міжнародний аеропорт імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку.

У березні 2011 року європейський регулятор повітряного трафіку Eurocontrol склав рейтинг найкращих аеропортів світу. Перше місце в ньому посів сінгапурський міжнародний аеропорт Чангі. Хітроу в цьому рейтингу опинився на 99-му місці, а аеропорт Шарля де Голля - на 137-му місці, нагадує Лента.ру.