Путін погрожує Америці серйозними конфліктами

ПРО в Європі - головний виклик

Прем'єр-міністр РосіїВолодимирПутінна зустрічі зчленамиміжнародногодискусійногоклубу "Валдай" застеріг, що в разірозгортанняамериканськоїПРО вЄвропіу відносинах Росіїі США можутьнаступитиускладнення, розповівжурналістам директорЦентруіменіБертольдаБейсаНімецькоготовариства зовнішньоїполітики ОлександрРар, який брав участь у розмові.



"Він(Путін) непобоявсясказати, що якщоАмерикабуде ідалідотримуватися своїхпланівобов'язково вЄвропівибудуватипротиракетнуоборону, тоз Америкоюможутьз'явитися дужесерйозніконфлікти", -цитуєРІА"Новости".



Водночас,за словаминімецькогополітолога, главаурядуРФзапевнив,що "Росія їх(конфліктів) небоїться".



"З його(прем'єра) точкизорувсе можебутинабагатокраще,оскількикнопкаперезавантаженнязапущена інадиво добредіє", -зазначивРар.



"Тутщебудуть великібитвиз наступноюамериканською адміністрацією", -сказавполітолог.Вінтакожзазначив, цитуючиПутіна,що "цеголовний викликдляРосії з бокуЗаходу іСША протягомнаступнихмісяців".

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