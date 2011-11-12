Путін погрожує Америці серйозними конфліктами
ПРО в Європі - головний виклик
Прем'єр-міністр РосіїВолодимирПутінна зустрічі зчленамиміжнародногодискусійногоклубу "Валдай" застеріг, що в разірозгортанняамериканськоїПРО вЄвропіу відносинах Росіїі США можутьнаступитиускладнення, розповівжурналістам директорЦентруіменіБертольдаБейсаНімецькоготовариства зовнішньоїполітики ОлександрРар, який брав участь у розмові.
"Він(Путін) непобоявсясказати, що якщоАмерикабуде ідалідотримуватися своїхпланівобов'язково вЄвропівибудуватипротиракетнуоборону, тоз Америкоюможутьз'явитися дужесерйозніконфлікти", -цитуєРІА"Новости".
Водночас,за словаминімецькогополітолога, главаурядуРФзапевнив,що "Росія їх(конфліктів) небоїться".
"З його(прем'єра) точкизорувсе можебутинабагатокраще,оскількикнопкаперезавантаженнязапущена інадиво добредіє", -зазначивРар.
"Тутщебудуть великібитвиз наступноюамериканською адміністрацією", -сказавполітолог.Вінтакожзазначив, цитуючиПутіна,що "цеголовний викликдляРосії з бокуЗаходу іСША протягомнаступнихмісяців".