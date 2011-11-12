Путін каже, що за владу не чіпляється

Прем'єр-міністр РФ Володимир Путін, який буде висунутий на посаду президента на виборах, що відбудуться в березні, не чіпляється за владу, говорить про те, що в російській політиці з'являться нові люди і не має якихось негативних почуттів до західних партнерів Росії, розповів РІА "Новости" керівник центру оборонної інформації США, директор російських і азіатських програм Микола Злобін, який брав участь у зустрічі прем'єр-міністра РФ з членами дискусійного клубу "Валдай"24.



"Володимир Путін цілком розуміє, що в російському політичному житті є певний застій", - сказав Злобін.



За його словами, Путін схиляється до західної моделі організації політичного простору.



"Він вважає, що в російській політичній системі немає необхідності плодити додаткові партії і вважає, що країні необхідно йти за моделлю, коли є кілька провідних політичних сил, всередині яких відбувається активна дискусія, боротьба думок, праймеріз, з'являються нові люди і нові лідери", - сказав Злобін.



При цьому політолог зазначив, що Володимир Путін чітко сказав, що він "не чіпляється за владу".



"При цьому він також чітко сказав, що його непокоїть зниження ефективності системи управління в країні", - сказав Злобін.



Він також зазначив, що у Путіна немає якогось упередження до співпраці з Заходом.



"Він нам нагадав, що при ньому почалася активна співпраця Росії з Європою і США", - сказав Злобін. За його словами, прем'єр-міністр РФ вказав на певні проблеми, які є у Росії з США в частині ПРО і Євросоюзом в частині третього енергетичного пакету.



"Але Путін упевнений, що ці проблеми вдасться вирішити", - сказав Злобін.



Політолог зазначив, що у Путіна є план розвитку країни. "Він нам прямо відповів, що у нього є план на 5-10-15 років", - сказав Злобін.