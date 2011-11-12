Парламент Італії схвалив антикризові заходи

Палата депутатів національного парламенту Італії прийняла закон, спрямований на стабілізацію економічної ситуації в країні, який включає, зокрема, узгоджені з керівництвом ЄС антикризові заходи, передає РІА «Новости».

Прем'єр-міністр Італії Сільвіо БЕРЛУСКОНІ обіцяв подати у відставку після остаточного ухвалення цього документа. Очікується, що вже ввечері у суботу він приїде у президентський Квірінальський палац, щоб здати главі держави свій мандат.

Серед заходів зі стимулювання зростання національної економіки і скорочення державних видатків, схвалених парламентом, містяться норми, що стосуються практично всіх сфер життя.

Зокрема, документом регламентується передача державних активів і земель сільськогосподарського призначення, лібералізація законодавства для місцевих служб, що надають різні комунальні послуги, а також містяться пропозиції стосовно трудової реформи, спрямовані, зокрема, на підвищення зайнятості серед жінок і молоді.

Крім того, передбачається проведення пенсійної реформи, згідно з якою з 2026 року пенсійний вік для чоловіків і для жінок становитиме 67 років, а також підвищення акцизів на бензин і дизельне пальне.

Як повідомляв УНІАН, економіка Італії знаходиться у поганому стані і може поповнити список країн єврозони, що постраждали від боргової кризи.

Деякі експерти вважають, що Італія не зможе уникнути дефолту.

У серпні цього року уряд Італії затвердив план заходів зі скороченню бюджетних витрат на 64 млрд. доларів. Згідно з вимогами Європейського центробанку, Рим повинен збалансувати бюджет країни до 2013 року.