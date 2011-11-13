Медведєв, Лукашенко і Назарбаєв зустрінуться в Москві

18 листопада у Москві відбудеться зустріч Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА, Президента Республіки Білорусь Олександра ЛУКАШЕНКА і Президента Казахстану Нурсултана НАЗАРБАЄВА, в рамках якої обговорюватиметься створення Євразійського економічного союзу, а також питання вдосконалення наднаціональних органів управління інтеграційними процесами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кремля.

«Особливу увагу передбачається приділити спільній роботі з переходу до наступного етапу інтеграції - Євразійського економічного союзу, а також питанням удосконалення наднаціональних органів управління інтеграційними процесами», - зазначає прес-служба Президента РФ.

Повідомляється, що глави держав, які входять до Митного союзу, проведуть переговори з актуальних питань інтеграції на євразійському просторі у світлі набуття чинності з 1 січня 2012 року пакету міжнародних договорів (ЄЕП) трьох країн.

Порядок денний зустрічі включає актуальні питання діяльності Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану, в рамках якого до 1 липня 2011 року сформовано єдина митна територія.

Відзначається, що взаємодія в рамках Митного союзу вже починає приносити конкретні результати. Узгоджені види державного контролю перенесені на зовнішній кордон МС, запрацювала єдина система митного регулювання. У підсумку в першому півріччі 2011 року спостерігається зростання взаємного товарообігу в рамках МС практично на 40%.

У ході тристоронньої зустрічі планується підписання низки документів, що мають принципове значення для подальшого розвитку взаємовигідного співробітництва.