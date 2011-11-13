Берлусконі пішов у відставку

Пішов у відставку прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі.



Відставку прийняв президент країни Джорджо Наполітано. Зустріч Берлусконі з Наполітано в Квірінальському палаці тривала 40 хвилин.



Сотні людей, що прийшли до президентського палацу, оплесками, радісними вигуками і навіть хороводами зустріли повідомлення про відставку Берлусконі. Десятки автомобілів і мотоциклів у центрі Рима гучними сигналами також відгукнулися на цю новину. Лідер провідної опозиційної сили - Демократичної партії Італії П'єр Луїджі Берсані назвав суботу "днем звільнення", повідомляє РІА "Новости" з посиланням на місцеве телебачення.



Очікується, що главою нового, перехідного уряду стане екс-голова Антимонопольного комітету ЄС 68-річний економіст Маріо Монті. На думку місцевих спостерігачів і політиків, він може вивести Італію зі складної економічної ситуації, в якій вона опинилася. Свою згоду підтримати кандидатуру Монті в суботу ввечері дала і правляча партія Італії "Народ свободи".



Раніше в суботу нижня палата італійського парламенту прийняла пакет надзвичайних економічних заходів, спрямованих на різке скорочення бюджетних видатків.

