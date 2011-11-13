Росія торгується з Китаєм за газ

Президент РФ Дмитро Медведєв вважає, що Росія в перспективі зможе постачати до Китаю стільки ж газу, скільки до Європи.



"Очевидно , що китайський ринок здатний прийняти набагато більшу кількість енергоносіїв. Саме про це ми зараз з китайськими партнерами і домовляємось " , - сказав Медведєв, відповідаючи на запитання учасників ділового саміту АТЕС.



Він нагадав про те, що є два проекти постачання трубного газу в Китай - західний і східний маршрути.



"Зараз ми саме продовжуємо переговори з нашими китайськими партнерами , на яких умовах цей газ буде постачатися . Як тільки вони закінчаться - а основне питання завжди одне: ціна - всі перепони будуть зняті, газ буде постачатися в значно більших обсягах. Я думаю, що потенціал постачань трубного газу в КНР абсолютно співставний з тими обсягами, які ми постачаємо в європейську частину нашого континенту , країни Західної Європи " , - сказав президент РФ.