Росія торгується з Китаєм за газ
10:53, 13 листопада 2011Світ
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"Основне питання завжди одне"
ПрезидентРФДмитроМедведєввважає,що Росіявперспективі зможепостачатидоКитаюстількиж газу,скількидоЄвропи.
"Очевидно, що китайськийринок здатнийприйняти набагатобільшу кількістьенергоносіїв.Самепро це мизараз зкитайськимипартнерамиі домовляємось", -сказавМедведєв,відповідаючиназапитання учасниківділовогосамітуАТЕС.
Віннагадавпро те,щоєдва проектипостачаннятрубногогазувКитай -західнийі східниймаршрути.
"Заразми самепродовжуємопереговори знашимикитайськимипартнерами, наяких умовах цейгазбудепостачатися.Яктільки вонизакінчаться- аосновне питаннязавждиодне:ціна -всі перепонибудутьзняті,газбудепостачатисявзначно більшихобсягах.Ядумаю,щопотенціалпостачаньтрубногогазувКНРабсолютноспівставний зтимиобсягами,які мипостачаємовєвропейську частинунашогоконтиненту, країниЗахідноїЄвропи ", -сказавпрезидентРФ.
"Очевидно, що китайськийринок здатнийприйняти набагатобільшу кількістьенергоносіїв.Самепро це мизараз зкитайськимипартнерамиі домовляємось", -сказавМедведєв,відповідаючиназапитання учасниківділовогосамітуАТЕС.
Віннагадавпро те,щоєдва проектипостачаннятрубногогазувКитай -західнийі східниймаршрути.
"Заразми самепродовжуємопереговори знашимикитайськимипартнерами, наяких умовах цейгазбудепостачатися.Яктільки вонизакінчаться- аосновне питаннязавждиодне:ціна -всі перепонибудутьзняті,газбудепостачатисявзначно більшихобсягах.Ядумаю,щопотенціалпостачаньтрубногогазувКНРабсолютноспівставний зтимиобсягами,які мипостачаємовєвропейську частинунашогоконтиненту, країниЗахідноїЄвропи ", -сказавпрезидентРФ.
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