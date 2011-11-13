Берлусконі сказав, що його більше не побачать

Але мало хто йме віри

СільвіоБерлусконі, який очолювавіталійський уряддо суботи,пообіцяв більшене висуватисвоюкандидатурунапрем`єрськупосаду. Алеяк повідомляютькореспондентиБі-бі-сі,​​мало хто вІталіївірятьв те,що Берлусконізалишитьполітику. За трипрем`єрськихтерміни віннеодноразовозвинувачувавсявкорупції,атакож досіпідозрюєтьсяв сексуальному зв`язкуз неповнолітньоюповією. Проте дотого, якЄвропу охопилаборгова криза, вінзберігавпідтримкузначної кількостііталійців, попривсі звинувачення. МинулоготижняСильвіоБерлусконіпообіцяв,що піде увідставку післятого, як парламентсхвалитьпакетекономічних заходів,спрямованихназниження державнихвитрат, вчора подав президентові країни заяву про відставку.

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