Країни-експортери газу захищають свої права

Форум у Катарі

Форумкраїн-експортерівгазуприйнявдо складу організаціїОман.Про цеповідомивжурналістам у столиціКатаруДосі,міністренергетикиРФСергійШматкоза підсумкамиміністерськоїзустрічіФКЕГ.За йогословами, нарозглядіфорумуєзаявкище кількохдержав.



Назустрічі, засловамиС.Шматка, булавідзначенанеобхідністьрозширенняповноважень ісфердіяльностіФКЕГ.Зокрема, цестосується розвиткуновихтехнологій іпоглибленняаналітичноїроботи.Міністрнагадав,щосаме Росіяініціювала створенняФоруму.



ДоФКЕГ, крім Росії, входятьАлжир, Єгипет, Іран, Катар, Лівія, Тринідад іТобаго, Венесуела, Болівія, Нігерія таЕкваторіальнаГвінея.Статусспостерігача маютьНорвегія,Нідерланди таКазахстан, даєдовідкуРосБізнесКонсалтинг.

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