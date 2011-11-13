Країни-експортери газу захищають свої права
12:00, 13 листопада 2011Світ
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Форум у Катарі
Форумкраїн-експортерівгазуприйнявдо складу організаціїОман.Про цеповідомивжурналістам у столиціКатаруДосі,міністренергетикиРФСергійШматкоза підсумкамиміністерськоїзустрічіФКЕГ.За йогословами, нарозглядіфорумуєзаявкище кількохдержав.
Назустрічі, засловамиС.Шматка, булавідзначенанеобхідністьрозширенняповноважень ісфердіяльностіФКЕГ.Зокрема, цестосується розвиткуновихтехнологій іпоглибленняаналітичноїроботи.Міністрнагадав,щосаме Росіяініціювала створенняФоруму.
ДоФКЕГ, крім Росії, входятьАлжир, Єгипет, Іран, Катар, Лівія, Тринідад іТобаго, Венесуела, Болівія, Нігерія таЕкваторіальнаГвінея.Статусспостерігача маютьНорвегія,Нідерланди таКазахстан, даєдовідкуРосБізнесКонсалтинг.
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