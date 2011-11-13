Обама домовився про нову зону вільної торгівлі
12:46, 13 листопада 2011Світ
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9 тихоокеанських країн (список)
ПрезидентСШАповідомив,що дев'ятькраїнтихоокеанськогорегіонудосягли попередньоїдомовленостіпро створеннянової зонивільноїторгівлі,повідомляєБі-бі-сі.
Передбачається,щодоТранстихоокеанськогопартнерстваввійдутьСША, Австралія, Чилі, Малайзія, Сінгапур, НоваЗеландія, Перу, В'єтнам іБруней.
Про те,щопланвзагальнихрисахузгоджений,БаракОбамаповідомивнасамітіАТЕСнаГаваях.
СтворенняТранстихоокеанськогопартнерствамає датиновийпоштовхрозвитку торгівліврегіоні, що налічує 500млн споживачів.
Як вважаютьу Вашингтоні, цеможедопомогтикраїнамповернутисядо докризовогоекономічного зростання, незважаючина боргову кризувЄвропі.
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