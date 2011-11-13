Обама домовився про нову зону вільної торгівлі

9 тихоокеанських країн (список)

ПрезидентСШАповідомив,що дев'ятькраїнтихоокеанськогорегіонудосягли попередньоїдомовленостіпро створеннянової зонивільноїторгівлі,повідомляєБі-бі-сі.



Передбачається,щодоТранстихоокеанськогопартнерстваввійдутьСША, Австралія, Чилі, Малайзія, Сінгапур, НоваЗеландія, Перу, В'єтнам іБруней.



Про те,щопланвзагальнихрисахузгоджений,БаракОбамаповідомивнасамітіАТЕСнаГаваях.



СтворенняТранстихоокеанськогопартнерствамає датиновийпоштовхрозвитку торгівліврегіоні, що налічує 500млн споживачів.



Як вважаютьу Вашингтоні, цеможедопомогтикраїнамповернутисядо докризовогоекономічного зростання, незважаючина боргову кризувЄвропі.

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