Єгипет виступив проти військового вторгнення в Сирію

Єгипет проти військового вторгнення до Сирії. Така заява МЗС Єгипту з'явилася на тлі припущень про те, що припинення членства Сирії в Лізі арабських держав може бути першим кроком до інтервенції, повідомляє Бі-бі-сі.



Міністерство закордонних справ Єгипту називає військове вторгнення на сирійську територію неприйнятним ні за яких умов.



У Каїрі цілісність сирійського держави називають пріоритетом єгипетської зовнішньої політики.



Водночас Єгипет закликав уряд Сирії прийняти ініціативу мирного врегулювання, раніше запропоновану ЛАД.



ООН стверджує, що з початку протестів в Сирії загинули більше 3500 осіб.



Тим часом російський представник заявив, що Росія продовжує поставки зброї до Сирії. "Оскільки ніяких обмежень на постачання озброєнь до Сирії немає, Росія виконує всі свої зобов'язання за контрактами", - сказав на прес-конференції в Дубаї заступник директора Федеральної служби з військово-технічного співробітництва Росії В'ячеслав Дзіркалн.



У жовтні представники Росії і Китаю в Раді Безпеки ООН виступили проти накладення санкцій на Сирію.